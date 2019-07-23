ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Без Саакашвили: Зеленского предостерегли от главной ошибки Порошенко

09:13
  • вторник
  • 23 июля 2019

Советы дает первый президент страны Леонид Кравчук

Президент Украины Владимир Зеленский должен серьезно подумать над выстраиванием кадровой политики в руководстве страной. Об этом заявил первый президент страны Леонид Кравчук, сообщает ТВЦ.RU.

"Зеленскому нужно сесть и составить список украинцев на все руководящие должности. Не привлекать пока иностранцев", - подчеркнул политик.

По словам Кравчука, среди украинцев есть очень много образованных и опытных профессионалов. Таким образом, он предостерег нынешнего украинского лидера от повторения главной ошибки его предшественника – Петра Порошенко.

Пятый президент Украины во время президентства неправильно выстраивал кадровую систему в политике. Он создал бизнес-империю, где "все решали близкие ему люди". И Владимир Зеленский теперь не должен идти по такому же пути. При этом Кравчук допустил, что иностранные специалисты могут быть приглашены на Украину в качестве консультантов.

Во времена президентства Петра Порошенко ряд руководящих должностей на Украине занимали граждане других государств. В частности, Наталья Яресько (гражданка США), Александр Квиташвили (подданный Грузии) и Айварас Абромавичус (с паспортом Литвы) были утверждены на должности министров парламентом Украины.

Но настоящим символом эпохи правления Порошенко стал Михаил Саакашвили. Экс-президент Грузии был назначен самим главой государства на должность губернатора Одесской области. Однако в ноябре 2016 года тогдашний лидер Украины обвинил Саакашвили в том, что он ухудшил экономическую ситуацию в области. В июле следующего года Порошенко лишил грузинского политика украинского гражданства, а еще спустя год выслал его в Польшу. За попытку незаконного проникновения на территорию Украины Саакашвили запретили въезд в страну до 2021 года.

28 мая 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ Порошенко. В итоге Саакашвили разрешили вернуться на Украину. Экс-президент Грузии прилетел в Незалежную на следующий же день.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: Зеленский встал на ржавые рельсы Порошенко

 

Читайте также:
Новости по теме
Пётр Порошенко и Владимир Зеленский
Пётр Порошенко и Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.