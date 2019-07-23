"Немного надорвалась": работа довела 82-летнюю Немоляеву

Актриса не может сидеть без дела

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева рассказала о своем напряженном рабочем графике и объяснила, почему советское кино лучше, чем современное.

Недавно 82-летняя Немоляева снялась в фильме Стаса Мареева "Этаж". Съемки в картине, которые проходили в Петербурге, ей пришлось совмещать с работой в столичном Театре имени Маяковского. По словам кинозвезды, режим у нее был "просто чудовищным".

"Конечно, такой график - ночь в поезде, спектакль, ночь в поезде, съемка - мне уже не подходит. Спасибо продюсерам: и поезд был потрясающий, и гостиница, и все условия, разве что на руках не носили. Но я все равно немного надорвалась. Что поделать - немолода, уже нельзя работать в таком ритме", - цитируют актрису "Известия".

Светлана Немоляева активно снимается в кино и сериалах, а дважды в неделю выходит на сцену театра. В свободное от работы время она чувствует себя уставшей, признается артистка.

Немоляева выразила мнение, что современные фильмы не так востребованы, как советские. Именно поэтому на праздниках по ТВ крутят старые комедийные фильмы. По мнению актрисы, раньше писали более интересные сценарии, актеры работали с большей самоотдачей, а у режиссеров лучше было развито чутье.

"Раньше мы готовились, обязательно встречались с художником по костюмам, с режиссером и гримерами, у нас были репетиции, обсуждение. Сейчас это практически исчезло, потому что все решает время. "Время - деньги" - выражение, в Советском Союзе непонятное. Денег было настолько мало, что время никак ими не исчислялось. Плюс все было бесплатно. Сейчас же каждая смена встает в копеечку: арендованная техника, помещение, декорации…" – рассказала Светлана Немоляева.

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