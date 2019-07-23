Канадский полицейский за трибуной "превратился" в кота

У стража порядка появились кошачьи уши и усы

Курьезный инцидент произошел в Канаде, во время доклада сотрудника Королевской конной полиции касательно дела об убийстве двух человек на Аляскинской трассе.

The B.C. RCMP are giving a press conference on the two people murdered on the Alaska Highway, and they have the cat ear filter on. pic.twitter.com/j8GvkvKA4u — Tyler Dawson (@tylerrdawson) 19 июля 2019 г.

На видеотрансляции этой пресс-конференции у стража порядка на лице оказались кошачьи уши, нос и усы. Как позже выяснилось, кто-то по ошибке наложил такой фильтр, передает РИА Новости.

На случившееся обратила внимания журналистка Мерседес Стивенсон. Она направила запрос в управление полиции по Британской Колумбии. В ведомстве рассказали, что в курсе ляпа и пообещали в ближайшее время выпустить исправленную запись.