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Канадский полицейский за трибуной "превратился" в кота

09:54
  • вторник
  • 23 июля 2019

У стража порядка появились кошачьи уши и усы

Курьезный инцидент произошел в Канаде, во время доклада сотрудника Королевской конной полиции касательно дела об убийстве двух человек на Аляскинской трассе.

На видеотрансляции этой пресс-конференции у стража порядка на лице оказались кошачьи уши, нос и усы. Как позже выяснилось, кто-то по ошибке наложил такой фильтр, передает РИА Новости.

На случившееся обратила внимания журналистка Мерседес Стивенсон. Она направила запрос в управление полиции по Британской Колумбии. В ведомстве рассказали, что в курсе ляпа и пообещали в ближайшее время выпустить исправленную запись.

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