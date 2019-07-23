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Утащила под воду: огромная акула выпрыгнула перед носом у мальчика (видео)

10:13
  • вторник
  • 23 июля 2019

Рыбаки были шокированы увиденным

В США в заливе Кейп-Код у побережья штата Массачусетс мужчина по имени Даг Нельсон с сыном решили порыбачит вместе со знакомыми. Они выплыли на большой лодке и достали удочки.

Тут одному из мальчиков на крючок попалась большая рыба. Нельсон тут же выхватил телефон, чтобы запечатлеть такой достойный улов. Вдруг из воды прямо перед носом у мальчика вынырнуло нечто. Оказалось, что вместе с людьми за добычей приплыла и огромная белая акула.

Наверняка, у парня вся жизнь пронеслась перед глазами. Однако акула только выхватил улов мальчика и утащила его под воду. Все рыбаки – от мала до велика- поспешили тут же убежать подальше от борта, сообщает портал usa.one.

Инцидент произошел в субботу, 20 июля. В Сети появилось видео произошедшего.

Обычно большие белые акулы заплывают в залив Кейп-Код каждое лето. Однако в этом году Но их там действительно огромное множество. Такое соседство не нравится любителям пляжного отдыха.

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