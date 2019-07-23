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Мечтающей о четвертом ребенке Кейт Миддлтон грозит смертельная опасность

10:25
  • вторник
  • 23 июля 2019

О новой беременности она может объявить в конце года

В Британии активизировались слухи о беременности Кейт Миддлтон. Разговоры о четвертом ребенке возникли в день рождения ее первенца - шестилетнего принца Джорджа.  

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Шесть лет назад герцогиня Кембриджская впервые стала мамой. Сейчас ей 37 лет. Поклонники королевской семьи верят, что она еще сможет подарить принцу Уильяму ребенка. 

Один из букмекеров, которые делают ставки на пополнение в семье Елизаветы II, назвал довольно высокой вероятность новой беременности Кейт. "Скорее всего, к концу этого года герцогиня Кембриджская объявит о том, что она снова ждет ребенка", - цитирует его Daily Mail

Эти домысли подкрепляет то обстоятельство, что Кейт Миддлтон любит возиться с малышами, причем не только со своими. Как известно, она предлагала Меган Маркл помочь ей словом и делом после рождения Арчи. Как будто Кейт не хватает собственных детей. 

Отметим, что все беременности герцогини проходили непросто. Ее одолевали головокружение и проблемы с желудком. У нее диагностировали hyperemesis gravidarum (рвота беременных) в самой тяжелой стадии. Из-за этого недуга Кейт не могла нормально есть и пить, что меняло состав крови и нарушало метаболизм. В некоторых случаях такое состояние может стать смертельным - если не для матери, то для плода. Нет никаких сомнений, что новая беременность Миддлтон будет сопровождаться подобными осложнениями. Хватит ли у нее мужества снова пойти на это, покажет время. 

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