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Сгоревший лагерь под Хабаровском работал с вопиющими нарушениями

11:34
  • вторник
  • 23 июля 2019

Пострадавшие получили сильные ожоги

В Хабаровском крае выясняют обстоятельства пожара в палаточном лагере, во время которого погиб один ребенок, а трое получили сильнейшие ожоги. За их жизнь сейчас борются в больнице поселка Солнечный. Состояние пострадавших настолько тяжелое, что их решили не перевозить в городскую клинику.

О том, что в лагере ночью начался пожар, дети сообщали родителям сами. Все произошло стремительно. Три часа ночи, экстренная эвакуация. Сотрудники лагеря еще пытались потушить пламя самостоятельно. Огонь моментально распространялся, и к приезду пожарных охватил почти весь лагерь, 240 квадратных метров - сгорели 20 палаток из 26. Спасти успели не всех. Погибла одиннадцатилетняя девочка, передает "ТВ Центр".

В походных условиях в лагере отдыхали 189 детей. Холодными ночами, скорее всего, пользовались обогревателями, которые и могли стать причиной возгорания. Притом, что на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" есть благоустроенные деревянные корпуса. Но, по предварительной информации, путёвок было продано чуть ли не вдвое больше, чем мест в комнатах – вот дети и оказались на улице. Сейчас главный вопрос: кто дал разрешение размещать их в палатках?

Работа комплекса "Холдоми" временно приостановлена. Как выяснилось, проверки пожарных выявляли нарушения даже в стационарных корпусах. От палаточного лагеря сейчас остались только обугленные остовы кроватей. В Хабаровский край прибыли реаниматологи, специалисты ожоговой медицины и медицины катастроф. Трое детей с сильнейшими ожогами пока остаются в больнице ближайшего населённого пункта – посёлка Солнечный. Из-за тяжёлого состояния перевезти их в краевую столицу не могут – врачи по видеосвязи консультируются со специалистами Москвы и Хабаровска.

На месте работают следователи и эксперты-криминалисты, изучается вся документация лагеря. Детей, которых еще не успели забрать родители, разместили в  деревянных корпусах. С ними работают психологи. Следователям предстоит установить все обстоятельства и причины трагедии.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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Последствия пожара в палаточном лагере туристического комплекса "Холдоми"
Последствия пожара в палаточном лагере туристического комплекса "Холдоми"
Последствия пожара в палаточном лагере туристического комплекса "Холдоми"
Последствия пожара в палаточном лагере туристического комплекса "Холдоми"
Последствия пожара в палаточном лагере туристического комплекса "Холдоми"
Последствия пожара в палаточном лагере туристического комплекса "Холдоми"
Последствия пожара в палаточном лагере туристического комплекса "Холдоми"
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