Кураторы из США наблюдают за назначениями на Украине

Сторонники нового президента задолго до объявления официальных итогов празднуют победу и ждут перемен в стране

Украинский ЦИК завершает подсчет голосов на досрочных выборах в Раду. Обработано уже свыше 90 процентов бюллетеней. Тройка лидеров не изменилась. Большинство - у партии Зеленского "Слуга народа", которая, вероятно, проведет в парламент больше 250 депутатов. Второе место - у "Оппозиционной платформы "За жизнь", а на третьей строчке рейтинга – "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Двойная радуга над Киевом. Восхищенные украинцы тут же связали ее с победой "Слуги народа" на выборах. Это, мол, добрый знак. Молодой президент и его команда обновят власть, наведут в стране порядок. Но Зеленского, которому очень хотелось быть самостоятельным, быстро вернули с небес на землю. И четко дали понять — кто на самом деле будет командовать парадом, передает "ТВ Центр".

"Поздравления народу Украины - сильный голос за реформы! Ждем встреч на этой неделе на Украине", - рассказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Наверняка, говорят эксперты, на этой встрече речь пойдет о кадровых вопросах. И в первую очередь ключевых постах, которые хочет Зеленский или нет, но придется согласовывать с кураторами в Вашингтоне и получить их одобрение. Спикером новой Рады прочат Дмитрия Разумкова - лидера президентской партии. Премьер-министром, скорее всего, станет Владислав Рашкован. Чиновник, имеющий опыт работы на западные структуры.

Это новое лицо, по мнению экспертов, будет делать то же самое, что и старые. И задача номер один - провести обещанную Зеленским МВФ приватизацию оставшихся в государственной собственности предприятий. И открыть рынок земли, что означает распродажу украинских черноземов западным компаниям.

"По предварительным оценкам, на Украине 37 миллионов гектаров пахотной земли. Олигархи бьются за этот самый главный пирог. Сегодня легальный капитал украинских олигархов составляет приблизительно 40 миллиардов долларов. Перепродажа земли даст 500 миллиардов долларов. Каждый из них только на одной операции сможет увеличить своё состояние более чем в 10 раз", - рассказал политолог Василий Волга.

То есть - бизнес, просто бизнес и ничего личного. В этой традиции американских деловых кругов и будут действовать партии в новой Раде, за исключение, разве что, "Оппозиционной платформы "За жизнь".

Обработано 93 процента бюллетеней. Но уже ясно, что "Слуга народа" займет в парламенте как минимум 250 мест. Для главного оппонента Зеленского новости совсем не утешительные. "Евросолидарность" проигрывает даже "Батькивщине" и опускается на четвертую строчку. Партию Порошенко поддержали чуть более 8 процентов граждан. Впрочем, это не все неприятности для экс-президента. Во вторник госбюро расследований в очередной раз вызывает его на допрос. Порошенко подозревают в финансовых махинациях на принадлежавшем ему судостроительном заводе "Кузница в Рыбальском", через который в офшоры было выведено более 300 миллионов долларов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".