Раскрыты данные о секретных спутниках США

Российские данные помогли ЕКА раскрыть местоположение объектов

Европейское космическое агентство рассекретило местонахождение американских спутников-разведчиков. Организация опубликовала данные искусственных объектов, находящихся на геостационарной орбите.

Всего их 1638, около одной трети – работающие спутники. В этом списке оказались аппараты, любую информацию о которых ВВС США тщательно скрывают, передает "ТВ Центр".

Так, в каталог попали военные спутники связи, а также предназначенные для радиотехнической разведки и для сбора данных о космической обстановке. Кстати, сделать тайное явным европейским исследователям помогли наблюдения российских научных центров, полученные с применением телескопов.