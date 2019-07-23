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Раскрыты данные о секретных спутниках США

11:39
  • вторник
  • 23 июля 2019

Российские данные помогли ЕКА раскрыть местоположение объектов

Европейское космическое агентство рассекретило местонахождение американских спутников-разведчиков. Организация опубликовала данные искусственных объектов, находящихся на геостационарной орбите.

Всего их 1638, около одной трети – работающие спутники. В этом списке оказались аппараты, любую информацию о которых  ВВС США тщательно скрывают, передает "ТВ Центр".

Так, в каталог попали военные спутники связи, а также предназначенные для радиотехнической разведки и для сбора данных о космической обстановке. Кстати, сделать тайное явным европейским исследователям помогли наблюдения российских научных центров, полученные с применением телескопов.

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