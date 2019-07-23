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США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

11:45
  • вторник
  • 23 июля 2019

Администрация США заявила, что не стремится к боевым действиям

Противостояние Ирана и западных стран на фоне конфликта в Ормузском проливе переходит от стадии угроз к реальным шагам. США формируют очередную международную  коалицию - на этот раз для морского патрулирования. В Тегеране, в свою очередь, заявляют, что не хотят конфронтации, но отпускать британский танкер не собираются, ведь международные правила существуют для того, чтобы их соблюдали.
Опубликовано видео с палубы задержанного в Иране танкера

Поведение Ирана в конфликте вокруг танкера "Стена Имперо" госсекретарь США Майк Помпео назвал чуть ли не нахальным. И поделился планами, как приструнить строптивый Тегеран. Словно назло Исламской республике, в Вашингтоне призвали другие страны создать коалицию, чтобы контролировать ситуацию в Ормузском проливе. По словам Помпео, это сделано в первую очередь для безопасности судоходства, так как войны никто не хочет. Но, судя по таким заявлениям, нервы стремится натянуть до предела. Начиная от ужесточения санкций и заканчивая увеличением военных сил на Ближнем Востоке.

"Честно говоря, мне становится все труднее вести переговоры с Ираном, потому что они ведут себя очень плохо. Они говорят плохие вещи. И я скажу вам - это может пойти как в одном направлении, так и в другом, очень, очень легко. И как бы там ни было, меня устраивает любой вариант", - сказал Дональд Трамп.

Преданный союзник США Великобритания риторику Запада полностью поддерживает. Там заявляют – у Ирана не было права задерживать нефтяной танкер "Стена Имперо". Хотя Тегеран настаивает, что экипаж нарушил международные правила судоходства. На корабле был отключён трекер, из-за чего он столкнулся с рыбацким судном, а также игнорировал предупреждения военных. После этого патрульные катера Исламской республики сопроводили грузовое судно в порт Бендер-Аббас в иранской провинции Хормозган для выяснения обстоятельств.

Команда задержанного судна интернациональная. 23 человека, среди которых граждане Индии, Литвы, Филиппин. Есть и трое наших соотечественников. В российском МИД заявили, что жизни и здоровью экипажа британского судна "Стена Имперо" ничего не угрожает. Они спокойно передвигаются по судну, но выходить за его пределы не могут. В самом Иране заявили, что эскалация никому не нужна, а решать подобные разногласия надо только за столом переговоров. Чего ждут и от Великобритании.

В Лондоне про дипломатию пока ни слова. В ответ только угрозы. Говоря конкретно, Великобритания планирует увеличить своё военное присутствие у берегов Ирана. Кроме того, наравне с предложением США о коалиции, намерена создать общеевропейскую миссию, которая призвана лишь обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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