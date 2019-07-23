Летевший в Москву самолет экстренно развернули в Анталью

На борту произошло ЧП

Самолет авиакомпании AzurAir, который вылетел из Антальи в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам. Пассажирам будет предоставлен другой борт.

О том, что именно произошло на борту, не уточняется. Неизвестно и точное время подачи нового лайнера пассажирам, сообщает ТАСС.

Как передает "Интерфакс", лайнер запросил возвращение спустя 10 минут после взлета. Посадка прошла без происшествий.

В понедельник сообщалось, что 530 туристов ждали вылета из столичного аэропорта "Шереметьево" в турецкую Анталью более 16 часов. Причина в поломке самолета AzurAir.

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