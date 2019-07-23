В Минобороны уличили Южную Корею во лжи

Российские Ту-95МС не нарушали корейское воздушное пространство

Южнокорейские истребители F-16, приблизившиеся 23 июля к двум стратегических бомбардировщика Ту-95МС ВКС России, совершили непрофессиональные маневры. Они пересекли курс российских стратегических ракетоносцев и создали угрозу их безопасности. Об этом заявили в Минобороны России, сообщает ТВЦ.RU.

В оборонном ведомстве отметили, что инцидент произошел над акваторией Японского моря в районе островов Токто (Такэсима). При этом южнокорейские летчики на связь с экипажами Ту-95МС не выходили.

Как только F-16 отстрелили тепловые ловушки, они удалились от российских самолетов. Таким образом, никакого предупредительного огня со стороны южнокорейских истребителей не было. "Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, – ответ не заставил бы себя ждать", - подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, там отметили, что южнокорейские летчики не в первый раз безуспешно пытаются помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря. Сеул ссылается на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной "зону опознавания ПВО". Однако такие зоны не предусмотрены международными правилами. Они не признаются Российской Федерацией, о чем постоянно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам.

"По данным объективного контроля, маршрут самолетов Ту-95МС проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 километров от островов Токто (Такэсима), не нарушая воздушного пространства Южной Кореи", - отмечается в сообщении министерства.

Ранее в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что российский самолет нарушил воздушное пространство страны. Южнокорейские ВВС были подняты по тревоге и якобы открыли предупредительную стрельбу.

В Сеуле подчеркнули, что самолет ВКС России входил в воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем дважды – каждый раз по три минуты.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Российские пилоты показали видео перехвата разведчика США