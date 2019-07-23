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"Никакой у нее любви нет": Хакамада рассказала о романах особенной дочери

11:01
  • вторник
  • 23 июля 2019

Девушка не торопится замуж

Политик и писательница Ирина Хакамада прокомментировала слухи о том, что у ее 22-летней дочери Марии Сиротинской, страдающей синдромом Дауна, появился новый возлюбленный. 
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"Нет, это все фигня, никакой у нее любви нет", - заявила Хакамада в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи". По ее словам, Мария еще поддерживает отношения с Владом Ситдиковым, который тоже родился с синдромом Дауна. Ранее пара хотела пожениться. 

"Они пока разбежались, - рассказала Ирина Хакамада. - Они дружат и даже вместе едут отдыхать, но насчет всяких уз разговоры пока закончились. Она сказала: "Мам, я пока не хочу". Я сказала: "Не хочешь и не надо, это твоя жизнь".  

Мария Сиротинская и Влад Ситдиков встречались больше двух лет. Молодые люди работают в отеле Hilton. В мае этого года девушка написала в соцсети, что они с Владом не сошлись характерами и расстались. "Пусть мучается! Мне на него все равно", - написала Мария. 

Слухи о новом бойфренде девушки появились после того, как она выложила в Instagram фото с неизвестным мужчиной. "Это мой молодой человек. А Влад мне не нравится, я влюблена в другого", - заявила Мария Сиротинская. Сейчас этой фотографии нет на ее страничке. 

Напомним, что Ирина Хакамада была замужем четыре раза. Отцом Марии стал финансовый консультант, менеджер Владимир Сиротинский. В 2004 году у девушки нашли лейкоз. Ее смогли вылечить, поскольку недуг выявили на ранней стадии. 

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