ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сколько получают россияне

11:06
  • вторник
  • 23 июля 2019

Назван модальный показатель заработка

Росстат назвал самую распространенную зарплату в России. Она составила 23,5 тысячи рублей. Таков модальный – чаще всего встречающийся - показатель заработка в стране за апрель 2019 года.

В исследовании приняли участие 101,4 тысячи организаций всех видов экономической деятельности. Под зарплатой работника понимались все суммы, которые начислялись ему за апрель, в том числе, выплаты по тарифным ставкам и должностным окладам, премии и вознаграждения. Также считалась оплата питания и проживания.

Именно модальный показатель объективно отражает уровень дохода населения, считают эксперты. Об этом пишет газета "Известия".

Как отметила проректор по научной деятельности Государственного университета управления Ксения Екимова, зарплату в 23,5 тысячи рублей получают около 15–20% всех работников в стране.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

 

Главное сегодня
Девушка с деньгами
Девушка с деньгами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.