Сколько получают россияне

Назван модальный показатель заработка

Росстат назвал самую распространенную зарплату в России. Она составила 23,5 тысячи рублей. Таков модальный – чаще всего встречающийся - показатель заработка в стране за апрель 2019 года.

В исследовании приняли участие 101,4 тысячи организаций всех видов экономической деятельности. Под зарплатой работника понимались все суммы, которые начислялись ему за апрель, в том числе, выплаты по тарифным ставкам и должностным окладам, премии и вознаграждения. Также считалась оплата питания и проживания.

Именно модальный показатель объективно отражает уровень дохода населения, считают эксперты. Об этом пишет газета "Известия".

Как отметила проректор по научной деятельности Государственного университета управления Ксения Екимова, зарплату в 23,5 тысячи рублей получают около 15–20% всех работников в стране.

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