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Африкантова и Капаклы решили попрощаться с "Домом-2" после свадьбы

11:31
  • вторник
  • 23 июля 2019

Новая жизнь для них начнется после поездки во Францию

Участники шоу "Дом-2" Марина Африкантова и Роман Капаклы, которые недавно заключили брак, решили уйти с проекта. 
"Свадьбы не было!" Африкантова и Капаклы всех обманули?

В ближайшее время 31-летняя Африкантова и 21-летний Капаклы собираются улететь во Францию. Путевку им вручили ведущие "Дома-2". Молодожены поселятся в номере с видом на Эйфелеву башню. 

После свадебного путешествия пара хочет начать новую жизнь. "Слетать во Францию, вернуться и заняться обустройством семейного гнездышка, - рассказала о планах Марина. - Рома же выиграл квартиру в конкурсе "Человек года". Дизайн-макет готов. Пока вопрос ухода с проекта остро не стоит, но уже задумываемся, чем заняться за пределами Периметра".

Вернувшись из Франции, Марина и Роман намерены собрать родственников. Ведь традиционной свадьбы с застольем, многоэтажным тортом и танцем молодых у них еще не было. Из-за этого, кстати, поклонники предположили, что пара инсценировала поход в ЗАГС.

"Пригласим примерно двадцать пять человек и организуем вечеринку в ресторане у воды. Никаких камер не будет, просто не все наши близкие хотят попасть в телевизор. Да и потом, в день росписи снимали с утра до вечера, фотографы и операторы следовали по пятам. Мы бы физически не смогли уделить внимание кому-либо еще", - рассказала Африкантова "СтарХиту".

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