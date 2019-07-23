Сколько овощей и фруктов необходимо съедать каждый день

Россиянам рекомендовано потреблять не менее 400 грамм

В Роспотребнадзоре разработали список принципов здорового питания. Его стоит придерживаться всем жителям России, чтобы сохранить и укрепить здоровье.

Там напомнили, что потребление энергии, или калорий, должно быть сбалансировано с ее расходом. Так, потребление жиров не должно превышать 30% от общей потребляемой энергии. Речь идет о трех столовых ложках растительного масла, двух авокадо, или 100 граммах арахиса, или 100-140 граммах соевых бобов. При этом насыщенные жиры (или твердые жиры) должны составлять менее 10%. А трансжиры - растительные жиры, подвергшиеся промышленной переработке, и входящие в состав майонеза, маргарина, кетчупа, кондитерских изделий – менее 1% от общей потребляемой энергии.

Насыщенные жиры и трансжиры можно заменить ненасыщенными жирами. А трансжиры промышленного производства лучше полностью исключить из рациона. А еще нужно отдавать предпочтение йодированной соли. Ее лучше потреблять не более пяти грамм в день.

Кроме того, в Роспотребнадзоре рекомендовали не покупать готовые продукты питания, а также напитки, содержащие большое количество сахаров. Особенно здесь выделили готовые сладкие напитки, которые являются основным источником добавленного сахара. Таким образом, следует резко отказаться или ограничить себя в употреблении газированных или негазированных безалкогольных напитков, а также фруктовых или овощных соков. Не стоит часто потреблять напитки, содержащие жидкие и порошковые концентраты, ароматизированную воду, энергетические и спортивные напитки, готовый к употреблению чай и кофе, ароматизированные молочные напитки.

А еще не стоит употреблять алкогольные напитки. В крайнем случае, лучше серьезно уменьшить их количество. "Безопасной для здоровья дозы алкоголя, по мнению ВОЗ, не существует", - напомнили в Роспотребнадзоре.

Что касается свободных сахаров, которые присутствуют в меде, сиропах, соках, то их потребление также нужно уменьшить до 10%. Это 50 грамм сахара или 12 чайных ложек без верха для человека с нормальным весом, который потребляет примерно две тысячи калорий в день.

Ранее диетолог Людмила Денисенко заявила, что при умеренном потреблении сало является полезным для здоровья продуктом. По ее словам, лучше всего употреблять этот продукт по 30 грамм два-три раза в неделю.

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