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Потапа призвали угомонить Настю Каменских после полуголых фото

12:04
  • вторник
  • 23 июля 2019

Певица обнажилась на крыше дома

Украинская певица Настя Каменских, которая в мае вышла замуж за своего коллегу Алексея Потапенко (Потапа), потрясла поклонников откровенной фотосессией. 

"Виден животик": свадебные снимки выдали Настю Каменских
Каменских показала шикарную фигуру во время медового месяца

32-летняя артистка опубликовала в Instagram три фото, на которых она позирует на крыше высотного здания. Короткий топик, обтягивающие лосины, слитный купальник с глубоким декольте - выбранная Настей одежда выгодно подчеркнула достоинства ее шикарной фигуры.  

"Чтобы мечты сбывались, нужно упорно над ними трудиться. Поставьте себе цель и идите к ней. Верьте в себя и никогда не останавливайтесь, ведь каждый шаг делает вас ближе к мечте", - написала Каменских, посоветовав подписчикам не бояться ошибок и не терять уверенности в себе. 

Поклонники Потапа и Насти пришли в восторг от новых снимков артистки. 

- Вот же краля.

- Горячо, вкусно и обалденно красиво.

- Просто королева.

- Очень изящно, с самого детства Вы мой идеал красоты.

Впрочем, некоторые фолловеры сочли фотографии Каменских излишне откровенными. 

- Где загадка, Настя?! Вся на показ… неинтересно даже. 

- Да что ж ее несет-то так. 

- Вульгарно, вам так не кажется? 

- Порно-сессия.

- Потап угомони жену, а то уведут. 

Напомним, Настя и Потап, которые работают вместе с 2006 года, скрывали свои отношения до самой свадьбы. Бракосочетание они отметили 23 мая в киевском ресторане. На торжество собралось около ста человек. Затем молодожены улетели в Турцию. 

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Видео: Трогательные кадры со свадьбы Потапа и Насти 

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