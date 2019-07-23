Потапа призвали угомонить Настю Каменских после полуголых фото

Певица обнажилась на крыше дома

Украинская певица Настя Каменских, которая в мае вышла замуж за своего коллегу Алексея Потапенко (Потапа), потрясла поклонников откровенной фотосессией.

32-летняя артистка опубликовала в Instagram три фото, на которых она позирует на крыше высотного здания. Короткий топик, обтягивающие лосины, слитный купальник с глубоким декольте - выбранная Настей одежда выгодно подчеркнула достоинства ее шикарной фигуры.

"Чтобы мечты сбывались, нужно упорно над ними трудиться. Поставьте себе цель и идите к ней. Верьте в себя и никогда не останавливайтесь, ведь каждый шаг делает вас ближе к мечте", - написала Каменских, посоветовав подписчикам не бояться ошибок и не терять уверенности в себе.

Поклонники Потапа и Насти пришли в восторг от новых снимков артистки.

- Вот же краля.

- Горячо, вкусно и обалденно красиво.

- Просто королева.

- Очень изящно, с самого детства Вы мой идеал красоты.

Впрочем, некоторые фолловеры сочли фотографии Каменских излишне откровенными.

- Где загадка, Настя?! Вся на показ… неинтересно даже.

- Да что ж ее несет-то так.

- Вульгарно, вам так не кажется?

- Порно-сессия.

- Потап угомони жену, а то уведут.

Напомним, Настя и Потап, которые работают вместе с 2006 года, скрывали свои отношения до самой свадьбы. Бракосочетание они отметили 23 мая в киевском ресторане. На торжество собралось около ста человек. Затем молодожены улетели в Турцию.

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Видео: Трогательные кадры со свадьбы Потапа и Насти