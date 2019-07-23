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Меган Маркл и Елизавета II столкнулись лбами из-за воспитания Арчи

12:44
  • вторник
  • 23 июля 2019

Принц Гарри оказался между молотом и наковальней

Елизавета II выступила против планов принца Гарри и Меган Маркл посадить сына Арчи на вегетарианскую диету.  

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Меган Маркл давно занимается йогой и предпочитает употреблять вегетарианскую пищу. Под ее влиянием принц Гарри стал реже есть мясо и чаще налегать на овощи и фрукты. Молодые родители намерены навязать своему первенцу такие же пищевые привычки. 

По данным Daily Mail, английская королева выразила недовольство в связи с таким намерением молодых супругов. "Меган продолжает расширять границы дозволенного и недозволенного в королевской семье, и это не всегда принимается на ура, в первую очередь королевой. Монарх не потерпит, чтобы ребенка воспитывали вегетарианцем", - заявил осведомленный источник.

По его словам, принц Гарри боится расстраивать бабушку, поэтому он попросил норовистую жену не обострять ситуацию. После этого между супругами якобы возникло легкое напряжение. 

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл любят нарушать традиции королевской семьи. В частности, они не захотели жить в Кенсингтонском дворце и отказались раскрывать имена крестных родителей своего сына. 

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