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Скончались еще два ребенка из сгоревшего под Хабаровском лагеря

12:45
  • вторник
  • 23 июля 2019

Директор турбазы задержан

Трагедия в палаточном лагере территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае унесла жизни еще двух детей. Таким образом, число жертв пожара увеличилось до трех.

"Две девочки скончались, в реанимации остался один мальчик", - отметил представитель пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края.

Между тем директор детского палаточного лагеря Максим Кузнецов сообщил о своем задержании, передает ТАСС. По его словам, следователь задержал его в качестве подозреваемого. С материалами его еще не ознакомили.

Ранее стало известно, что сгоревший лагерь под Хабаровском работал без разрешения. При этом число путевок почти двое превышало его вместимость. Деятельность туристического комплекса "Холдоми" приостановлена до выяснения всех обстоятельств трагедии.

Во время возникшего пожара погиб один ребенок. Еще трое получили сильнейшие ожоги. Огнем была охвачена площадь в 240 квадратных метров.

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Видео: сгоревший лагерь под Хабаровском работал с вопиющими нарушениями

 

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