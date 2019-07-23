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"Это просто невероятно": Кошка чудом выжила при падении с 18-го этажа

13:13
  • вторник
  • 23 июля 2019

Ветеринары озадачены

Кошка по кличке Джаффа Кейк (Яффский пирог) выжила при падении с 18-го этажа в английском городе Саутгемптон. 

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21-летняя Карли Берк рассказала The Mirror, что в тот злополучный день она потеряла кошку в квартире. Когда девушка подошла к открытому окну, то увидела свою любимицу на асфальте. 

При падении с 55-метровой высоты Джаффа Кейк ударилась головой. Ее морда распухла, а изо рта шла кровь. Берк отнесла кошку в ветеринарную клинику, где та пробыла всю ночь. Утром девушка вернулась в клинику, ожидая услышать печальные новости от врачей.

"Однако мне сказали, что моя кошка в полном порядке. Это просто невероятно. Мы все так удивились: у нее ведь даже не было переломов", - рассказала счастливая хозяйка. 

Ветеринар Виктория Кузенс подтвердила, что Джаффа Кейк отделалась легкими царапинами. "Никогда не слышала, чтобы кот упал с такой приличной высоты и остался невредим. Это поистине уникальная кошка", - заявила Кузенс. 

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