Глава Кабардино-Балкарии рассказал Путину об экономике региона

Владимир Путин встретился с Казбеком Коковым

За первую половину этого года Кабардино-Балкарии удалось добиться значительного роста по основным направлениям экономики. Об этом во вторник в Кремле Владимиру Путину доложил временно исполняющий обязанности главы региона Казбек Коков, передает "ТВ Центр".

По его словам, позитивные тенденции наблюдаются в строительной сфере, обороте розничной торговли и туризме. Растет средняя заработная плата, увеличивается объем инвестиций в основной капитал. Более пяти с половиной миллионов рублей выделено из федерального бюджета на реализацию нацпроектов. Около 300 миллионов направлено на улучшение качества дорог в муниципальных районах. Основной акцент был сделан на оздоровление государственных финансов и снижение госдолга.