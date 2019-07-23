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Медведев призвал разобраться в трагедии под Хабаровском

14:43
  • вторник
  • 23 июля 2019

Премьер-министр дал необходимые распоряжения

Дмитрий Медведев во вторник поручил профильным ведомствам уточнить общее количество палаточных лагерей в стране. Указание глава правительства дал, открывая совещание с вице-премьерами.

Сгоревший лагерь под Хабаровском работал с вопиющими нарушениями
Подробности пожара в детском палаточном лагере под Хабаровском

Медведев подчеркнул: необходимо разобраться с тем, кто выдал разрешение на организацию такого места отдыха, где были грубейшие нарушения правил безопасности. Он также отметил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, передает "ТВ Центр".

"Очевидно абсолютно, что там были грубейшие нарушения безопасности. Надо разобраться в том, кто давал разрешение на создание подобного рода места отдыха. Привлекался ли к этим вопросам Роспотребнадзор? Какие документы передавались в органы образования?  Надо понять вообще, сколько таких лагерей", - отметил Медведев.

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