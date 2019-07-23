Москвичи передали более 600 орденов на проект "Город великих людей"

Проект продолжает собирать документы и снимки

Для проекта "Город великих людей" жителями Москвы передано более 800 фотографий и 600 орденов. Проект стартовал во вторник, 23 июля, в 20 офисах "Мои документы".

Как рассказала главный хранитель фондов Главархива Москвы Елена Болдина, уже собрано порядка 4,7 тысячи документов. "В первую очередь это письма военных лет, мы получили их около тысячи. Более 800 военных фотографий, 600 орденов и медалей", - сообщила она.

Болдина призвала, что акция продолжалась. Напомним, она стартовала в апреле 2019 года по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина, и позволяет каждому поучаствовать в сохранении истории Великой Отечественной войны.