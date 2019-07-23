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Началась вторая проверка системы электронного голосования

13:06
  • вторник
  • 23 июля 2019

Программисты тестируют ее

Началась вторая проверка системы электронного голосования. Ее применят на предстоящих выборах в Мосгордуму. Началось тестовое голосование в 08:00. Оно продлится до 20:00, сообщает сайт мэрии Москвы.

Задачей тестов является выявление возможных технических нюансов и ошибок. Также организаторы хотят убедиться, что предлагаемый интерфейс будет максимально удобен и понятен для пользователя.

Это уже вторая проверка. Первые тесты прошли 11 июля. Студенты 93 столичных вузов опробовали систему на выборах лучшего председателя студенческого совета города. В результате были выявлены технические недочеты сетевой связности. Специалисты уже занимаются их устранением. Кроме того, систему проверяют на прочность программисты и специалисты по информационной безопасности.

Желающие принять участие в новом тестировании должны были подать заявку на портале mos.ru с 18 по 22 июля. Участие принимают москвичи старше 18 лет. у них должен быть личный кабинет на портале mos.ru. В нем должны быть указаны паспортные данные, адрес, СНИЛС, а также номер мобильного телефона.

В ходе тестирования горожанам нужно ответить на один вопрос: "Как Вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?" в случае возникновения каких-либо проблем и вопросов, участники голосования могут обратиться в службу поддержки по электронной почте: support-vybory@mos.ru.

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