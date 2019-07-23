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Минобороны опубликовало видео инцидента с Ту-95 и корейскими F-16

14:03
  • вторник
  • 23 июля 2019

Самолеты ВКС проводили совместное патрулирование с китайскими бомбардировщиками

Министерство обороны России прокомментировало воздушное патрулирование самолетами дальней авиации Ту-95МС в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Оно проводилось совместно с китайскими стратегическими бомбардировщиками "Хун-6к", передает ТВЦ.RU.

"В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права", - отметили в министерстве. Согласно данным объективного контроля, нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено.

На видео, опубликованном оборонным ведомством, показан инцидент, произошедший между российскими Ту-95МС и корейскими F-16. Видно, как корейские истребители сопровождают российские стратегические бомбардировщики.

Совместное патрулирование было осуществлено, чтобы углубить и развить российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства, повысить уровень взаимодействия вооруженных сил двух стран, а также совершенствовать их возможности по ведению совместных действий. Кроме того, одной из целей было укрепление глобальной стратегической стабильности.

Ранее в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что российский самолет нарушил воздушное пространство страны. В итоге в воздух были подняты южнокорейские ВВС. Они якобы открыли предупредительную стрельбу. Также в Сеуле подчеркнули, что самолет ВКС России входил в воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем дважды – каждый раз по три минуты.

Позднее в Минобороны России отметили, что южнокорейские истребители F-16, приблизившиеся к двум стратегических бомбардировщикам Ту-95МС ВКС России, совершили непрофессиональные маневры. Также отмечается, что никакого предупредительного огня со стороны южнокорейских истребителей не было. Кроме того, в ведомстве напомнили, что Сеул ссылается на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной "зону опознавания ПВО", однако такие зоны не предусмотрены международными правилами.

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