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Лжеполицейские шантажировали москвича и требовали 2 млн рублей

15:09
  • вторник
  • 23 июля 2019

Все обстоятельства преступления устанавливаются

В Москве арестованы четверо лжеполицейских. Представляясь сотрудниками МВД, они похитили местного жителя и потребовали у него 2 миллиона рублей, передает "ТВ Центр".

Передача выкупа прошла в одном из столичных кафе. Злоумышленники не учли, что на встречу пострадавший придет уже вместе с настоящими сотрудниками полиции.

Само же похищение произошло еще в начале февраля. Тогда мужчине угрожали уголовной ответственностью, если он не заплатит. В итоге он отдал 750 тысяч рублей, его отпустили, с условием, что оставшееся он принесет позже. Уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям.

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