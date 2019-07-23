Лжеполицейские шантажировали москвича и требовали 2 млн рублей

Все обстоятельства преступления устанавливаются

В Москве арестованы четверо лжеполицейских. Представляясь сотрудниками МВД, они похитили местного жителя и потребовали у него 2 миллиона рублей, передает "ТВ Центр".

Передача выкупа прошла в одном из столичных кафе. Злоумышленники не учли, что на встречу пострадавший придет уже вместе с настоящими сотрудниками полиции.

Само же похищение произошло еще в начале февраля. Тогда мужчине угрожали уголовной ответственностью, если он не заплатит. В итоге он отдал 750 тысяч рублей, его отпустили, с условием, что оставшееся он принесет позже. Уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям.