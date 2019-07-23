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Фестиваль "Московский спорт в Лужниках" пройдет 27 июля

15:31
  • вторник
  • 23 июля 2019

Гостей ждет насыщенная программа

Москва готовится к главному спортивному празднику лета. Он пройдёт в "Лужниках" уже в эту субботу. Интересно будет всем.

Более 40 спортивных и развлекательных площадок ждут москвичей и гостей города. Соревнования - самые разные: по мини- и стритфутболу, шахматам, теннису, бадминтону. А самые сильные люди планеты примут участие в чемпионате мира по воркауту, сообщает "ТВ Центр".

Для велосипедистов-экстремалов построят уникальный город, где они покажут самые сложные трюки. Для детей состязания тоже придумали - не менее захватывающие, чем у взрослых. Главное, не оставаться зрителями, и самим принять участие в турнирах.

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