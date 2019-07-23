Проект "Город великих людей" продолжает собирать документы и фотографии

Каждая зона и объект на этой выставке интерактивны

"Город великих людей" - так называется новый проект, стартовавший во вторник сразу в 20 столичных МФЦ.

Там открылись выставки документов и вещей времён Великой Отечественной войны, которые жители города пожелали передать на хранение в Главархив в рамках акции "Москва с заботой об истории", сообщает "ТВ Центр".

Часть экспозиции в флагманском центре "Мои документы" на Новоясеневском проспекте посвятили москвичам, известным на весь мир. Балерине Майе Плисецкой, вратарю Льву Яшину, физиологу Сергею Брюхоненко и другим.