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Проект "Город великих людей" продолжает собирать документы и фотографии

15:32
  • вторник
  • 23 июля 2019

Каждая зона и объект на этой выставке интерактивны

"Город великих людей" - так называется новый проект, стартовавший во вторник сразу в 20 столичных МФЦ. 

Там открылись выставки документов и вещей времён  Великой Отечественной  войны, которые жители города пожелали передать на хранение в Главархив в рамках акции "Москва с заботой об истории", сообщает "ТВ Центр".

Часть экспозиции в флагманском центре "Мои документы" на Новоясеневском проспекте посвятили москвичам, известным на весь мир. Балерине Майе Плисецкой, вратарю Льву Яшину, физиологу Сергею Брюхоненко и другим.

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Проект "Город великих людей"
Проект "Город великих людей"
Выставка "Главархив Москвы"
Выставка "Главархив Москвы"
Выставка "Главархив Москвы"
Выставка "Главархив Москвы"
Выставка "Главархив Москвы"
Выставка "Главархив Москвы"
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