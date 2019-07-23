Когда завершится масштабная реконструкция усадьбы Люблино

Работы на объекте подходят к концу

Снова покататься на лодках, а ещё прогуляться по уютным аллеям можно будет в усадьбе Люблино совсем скоро. Масштабная реконструкция там близится к финалу. Парком, по сути, занимались мало и былое изящество он утратил. Теперь усадьба возрождается и точно станет любимым местом отдыха москвичей.

Живописный парк с пасторальным названием Люблино был центром светской жизни 19 века. По этим дорожкам неспешно прогуливались дамы под руку с кавалерами, любуясь видами и дивными растениями оранжереи, а после рукоплеская постановкам крепостного театра. Об усадьбе богача Николая Дурасова говорили по всей Москве и за ее пределами. Теперь здесь будто оживает история, передает "ТВ Центр".

Доминантой парка остаётся дворец Дурасова. Сегодня здесь музей. Это яркий пример русских усадеб начала 19 века – времени их расцвета, когда особое внимание уделяли не только архитектуре зданий, но и окружающему ландшафту. Сегодня, как и 200 лет назад, от господского дома можно спуститься к пруду.

Парк и набережная давно ждали обновления. Масштабная реконструкция здесь началась в декабре. Поскольку усадьба – объект культурного наследия, строители вели работы максимально бережно. А еще учли пожелания местных жителей. Например, сохранили тренажёры воркаута вдоль воды. Совсем скоро можно будет прогуляться по обновлённой набережной. Берега укрепят, а пруд очистят.

Вместо летнего шатра для свадебных церемоний – круглогодичный павильон с видом на пруд. Скучать в парке не придётся: достраиваются две сцены и танцплощадка. В едином стиле конструкций, обшитых лиственницей, угадываются очертания колонн главного дворца.

В парке добавят освещение, установят камеры видеонаблюдения, высадят сотни деревьев и кустарников. Местным жителям уже не терпится опробовать новые детские и спортивные площадки. Зимой здесь будут открыты сразу две хоккейные коробки.

Большая часть работ в парке уже завершена. Обновлённая усадьба Люблино готовится встретить гостей уже в конце лета.

Полина Кастрицкая, Роман Лагунов, Антон Егоров, "ТВ Центр".