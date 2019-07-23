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Когда завершится масштабная реконструкция усадьбы Люблино

15:35
  • вторник
  • 23 июля 2019

Работы на объекте подходят к концу

Снова покататься на лодках, а ещё прогуляться по уютным аллеям можно будет в усадьбе Люблино совсем скоро. Масштабная реконструкция там близится к финалу. Парком, по сути, занимались мало и былое изящество он утратил. Теперь усадьба возрождается и точно станет любимым местом отдыха москвичей.

Живописный парк с пасторальным названием Люблино был центром светской жизни 19 века. По этим дорожкам неспешно прогуливались дамы под руку с кавалерами, любуясь видами и дивными растениями оранжереи, а после рукоплеская постановкам крепостного театра. Об усадьбе богача Николая Дурасова говорили по всей Москве и за ее пределами. Теперь здесь будто оживает история, передает "ТВ Центр".

Доминантой парка остаётся дворец Дурасова. Сегодня здесь музей. Это яркий пример русских усадеб начала 19 века – времени их расцвета, когда особое внимание уделяли не только архитектуре зданий, но и окружающему ландшафту. Сегодня, как и 200 лет назад, от господского дома можно спуститься к пруду.

Парк и набережная давно ждали обновления. Масштабная реконструкция здесь началась в декабре. Поскольку усадьба – объект культурного наследия, строители вели работы максимально бережно. А еще учли пожелания местных жителей. Например, сохранили тренажёры воркаута вдоль воды. Совсем скоро можно будет прогуляться по обновлённой набережной. Берега укрепят, а пруд очистят. 

Вместо летнего шатра для свадебных церемоний – круглогодичный павильон с видом на пруд. Скучать в парке не придётся: достраиваются две сцены и танцплощадка. В едином стиле конструкций, обшитых лиственницей, угадываются очертания колонн главного дворца.

В парке добавят освещение, установят камеры видеонаблюдения, высадят сотни деревьев и кустарников. Местным жителям уже не терпится опробовать новые детские и спортивные площадки. Зимой здесь будут открыты сразу две хоккейные коробки.

Большая часть работ в парке уже завершена. Обновлённая усадьба Люблино готовится встретить гостей уже в конце лета.

Полина Кастрицкая, Роман Лагунов, Антон Егоров, "ТВ Центр".

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Усадьба Люблино
Усадьба Люблино
Усадьба Люблино
Усадьба Люблино
Реконструкция усадьбы Люблино
Реконструкция усадьбы Люблино
Реконструкция усадьбы Люблино
Реконструкция усадьбы Люблино
Реконструкция усадьбы Люблино
Реконструкция усадьбы Люблино
Реконструкция усадьбы Люблино
Реконструкция усадьбы Люблино
Реконструкция усадьбы Люблино
Реконструкция усадьбы Люблино
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