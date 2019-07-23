Названы самые лучшие семечки в России

Эксперты проверили продукцию семи брендов

Жареные семечки – одна из самых популярных продукций в России. Эксперты "Росконтроля" оценили образцы семи брендов.

В лабораторию были отправлены обжаренные семена подсолнечника брендов "Кубанские", "Золотая семечка", "Бабкины семечки", "ВкусВилл", "Степановна", "От Атамана / Кубанское золото" и "От Мартина".

Выяснилось, что все образцы соответствуют требованиям безопасности. А лидером рейтинга стали семечки "Вкусвилл". Им поставили 61 балл. В них практически нет поврежденных семян. Также там содержится относительно низкий процент сорной примеси. Масличность ниже заявленной.

На второй позиции оказались "Бабкины семечки", у которых 60 баллов, а на третьей – семечки "От Мартина" (59 баллов). Следом идет продукция "Золотая семечка" и "Кубанские". Все образцы не содержат остаточных количеств пестицидов. Также они обладают довольно низким значением перекисного числа жира. Это является признаком хорошего вкуса и запаха продукции.

А вот семечки "Степановна" и "От Атамана" оказались не так хороши. У них обнаружили "затхлый" запах, который не свойственен семенам подсолнечника. Кроме того, в них относительно высок уровень перекисного числа жира. При этом они безопасны для потребления. Эксперты внесли их в список товаров с замечаниями.

Результаты исследования оказались в распоряжении ТВЦ.RU. Полностью с ним можно ознакомиться на сайте "Росконтроля".

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