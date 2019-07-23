ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Изменившийся до неузнаваемости Григорьев-Аполлонов завязал с алкоголем

13:58
  • вторник
  • 23 июля 2019

Артист отдыхает в Сочи

48-летний солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов встретил группу выпивающих фанатов и признался, что он завязал с алкоголем. 
Газманов признался в алкогольной зависимости

Андрей Григорьев-Аполлонов побывал на базе отдыха в Сочи. Во время прогулки он встретил туристов, которые устроили застолье в беседке по случаю дня рождения. Отдыхающие уговорили певца сфотографироваться. "Сделали трезвые лица только", - пошутил артист, позируя перед камерами. 

После фотосессии и многочисленных рукопожатий Григорьев-Аполлонов подошел к столу и пожелал туристам хорошего отдыха. От спиртного рыжий "Иванушка" наотрез отказался. "Я не выпиваю!" - сказал он на видео, опубликованном в сторис в Instagram. 

26 июля музыканту исполнится 49 лет. Праздник он планирует отметить в Сочи. 

Ранее поклонники удивились изменениям во внешности Григорьева-Аполлонова. Артист постарел и набрал лишний вес. Некоторые-интернет пользователи предположили, что он либо заболел, либо злоупотребляет алкоголем. 

- Иванушка стал Иван Иванычем. 

- Выпиваете? 

- Не узнать Иванушку.

- Лицо кажется большим и расплывшимся. 

- Вид такой, как будто он не певцом работает, а на заводе всю жизнь батрачил. 

Читайте также:
Новости по теме
Участник группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов
Участник группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.