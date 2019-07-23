Изменившийся до неузнаваемости Григорьев-Аполлонов завязал с алкоголем

Артист отдыхает в Сочи
48-летний солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов встретил группу выпивающих фанатов и признался, что он завязал с алкоголем.
Андрей Григорьев-Аполлонов побывал на базе отдыха в Сочи. Во время прогулки он встретил туристов, которые устроили застолье в беседке по случаю дня рождения. Отдыхающие уговорили певца сфотографироваться. "Сделали трезвые лица только", - пошутил артист, позируя перед камерами.
После фотосессии и многочисленных рукопожатий Григорьев-Аполлонов подошел к столу и пожелал туристам хорошего отдыха. От спиртного рыжий "Иванушка" наотрез отказался. "Я не выпиваю!" - сказал он на видео, опубликованном в сторис в Instagram.
26 июля музыканту исполнится 49 лет. Праздник он планирует отметить в Сочи.
Ранее поклонники удивились изменениям во внешности Григорьева-Аполлонова. Артист постарел и набрал лишний вес. Некоторые-интернет пользователи предположили, что он либо заболел, либо злоупотребляет алкоголем.
- Иванушка стал Иван Иванычем.
- Выпиваете?
- Не узнать Иванушку.
- Лицо кажется большим и расплывшимся.
- Вид такой, как будто он не певцом работает, а на заводе всю жизнь батрачил.