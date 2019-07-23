"Каков поп, таков и приход": какие звезды попали в Раду при Зеленском

В парламенте Украины новые лица

21 июля на Украине состоялись выборы в Верховную раду IX созыва. Главным триумфатором голосования стала партия президента и экс-шоумена Владимира Зеленского "Слуга народа". При новом украинском лидере в обновленный парламент попало много звезд шоу-бизнеса. Словно музыканты, юмористы и телеведущие решили оправдать поговорку "Каков поп, таков и приход".

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук

Вакарчук ежегодно входит в сотню влиятельных и известных людей на Украине. Политикой он увлекся давно. На рубеже нулевых артист сначала поддерживал кандидата в президенты Леонида Кучму, а затем Виктора Ющенко. Музыкант был активным участником "Оранжевой революции" в 2004 году. В 2007 году он стал народным депутатом, а через год сложил с себя депутатские полномочия. За это время Вакарчук не подал ни одного законопроекта.

В 2013 и 2014 годах лидер "Океана Эльзы" участвовал в протестах на "Евромайдане". Перед президентскими выборами 2019 года он задумался о том, чтобы выставить свою кандидатуру, но до реальных шагов дело не дошло. В мае Святослав Вакарчук создал партию "Голос", которая позиционирует себя как проевропейская и правоцентристская. Партия прошла в Раду с предварительным результатом 6,3%.

По словам Вакарчука, политическая деятельность не помешает ему заниматься музыкой. "Бог запрещает мне ею не заниматься", - заявил он.

Актер и телеведущий Александр Скичко

28-летний артист начал работать на телевидении в 2006 году. Он вел несколько конкурсов и программ, в том числе шоу "Добрый МОНИНГ" на российском "Муз-ТВ". Молодой человек дошел до финала "Минуты славы". Скичко участвовал во многих благотворительных проектах. Например, в 2017 году он вошел в состав Сборной журналистов Украины по футболу и в этом качестве помогает детям-переселенцам с востока Украины заниматься спортом.

Александр Скичко прошел в Раду по 197 мажоритарному округу в Черкасской области от президентской партии "Слуга народа". "Я иду в политику, потому что мне надоело, - заявил новоявленный политик. - Мне надоело слушать пустые обещания каждые 5 лет, надоело ездить по разбитым дорогам, а основное - мне надоело слышать, как мои друзья хотят уехать в другую страну, как они обсуждают, в какую страну лучше поехать зарабатывать, потому что в Украине жить невозможно".

Телеведущий и ресторатор Николай Тищенко

В 2007 году Тищенко основал сеть ресторанов. По слухам, свое состояние он сколотил не самым честным образом. В 1988 году бизнесмен якобы входил в преступную группировку и носил кличку "Коля Оболенский". Поговаривают также, что Тищенко купил место в партии "Слуга народа".

Однако известность ему принесло не воровское прошлое, а участие в многочисленных телепроектах. Среди них - "Форт Бойяр", "Властелин колец", "МастерШеф", "Танцы со звездами" и "Ревизор". Кроме того, он "засветился" на разных благотворительных акциях. В 2008 году он получил из рук президента государственный орден Украины "За заслуги".

Предприниматель стал народным депутатом, баллотируясь по мажоритарному округу Святошинского района Киева. За день до выборов шоумен поднялся в воздух на воздушном шаре и призвал граждан голосовать за него.

Юморист Роман Грищук

В 2013 году бывший игрок в КВН создал юмористический проект - творческую студию "Мамахохотала", которая выпускает шоу, кино и сериалы. Объясняя название своего проекта, он сказал, что "хорошая шутка такая, которую не стыдно рассказать маме". Роман Грищук разъезжает по стране и за ее пределами с концертами. В 2015 году юморист попал в рейтинг 30 украинцев, которые по версии Forbes добились успеха до 30 лет.

Грищук прошел в парламент от партии "Слуга народа" по 222-му мажоритарному округу, расположенному в Соломенском районе украинской столицы. Незадолго до выборов появились слухи о том, что юморист уклонился от уплаты налогов на сотни тысяч гривен и задолжал государству 700 тысяч гривен.

Борец Жан Беленюк

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, чемпион мира и Европы попал в Раду также благодаря партии "Слуга народа". 28-летний Беленюк - сын руандийца и украинки. Он начал заниматься спортом в 2000 году. Взлет его карьеры начался через 10 лет, когда парень завоевал "серебро" на чемпионате мира среди юниоров. В 2016 году спортсмен оказался в центре скандала, когда раскритиковал ситуацию с подготовкой украинских борцов. Несмотря на шумиху, он опроверг слухи о возможной смене гражданства.

В июне Жана Беленюка объявили кандидатом в народные депутаты. В Раде он собирается решать вопросы развития спорта на Украине. "Политики не боюсь. Понимаю, что будет сложно. Главная цель - это развитие спортивного движения, что наша нация была сильной, здоровой и показывала высокие результаты на международной арене", - заявил борец.

Комик Юрий Корявченков

Актер студии "Квартал-95" баллотировался в Кривом Роге от команды своего товарища Владимира Зеленского. В том же городе он возглавлял штаб Зеленского на президентских выборах.

Корявченков и Зеленский играли вместе в комедийном сериале "Слуга народа". Корявченков был не только актером студии "Квартал-95", но и административным директором. Как сказал глава штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко, Корявченков является "эффективным менеджером и политическим лидером".

Художник и режиссер Гео Лерос

Ранее Лерос основал арт-проект Art United Us и общественную организацию "Сити-Арт". Он создал несколько документальных и художественных фильмах, один из которых, например, повествует об учителе-медике, воевавшем на Донбассе.

Гео Лерос выступал в качестве советника министра информационной политики Украины и советника Киевского городского головы по вопросам культуры. В июне он стал внештатным советником Зеленского. В Раду художник прошел по списку партии "Слуга народа".