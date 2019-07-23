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Покойница-москвичка до смерти напугала родственников на отпевании

14:20
  • вторник
  • 23 июля 2019

В храм пришлось вызвать специалистов

В Москве покойна женщина сильно напугала родственников на отпевании в храме Усекновения Главы Иоанна Предтечи.

Во время религиозного обряда у покойницы неожиданно пошла кровь из носа. Батюшка приостановил церковный обряд, посчитав, что женщина жива, возможно, просто прибывает в летаргическом сне

В результате было решено пригласить в храм медиков, которые подтвердили, что она все-таки мертва, пишет "Газета.Ru".

"Человек в морге пролежал трое суток замороженный. А тут оттаял и ожил? Мы же не святые. Мы же не четырехдневный Лазарь, которого Господь воскресил", - объяснила РЕН ТВ служительница храма.

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