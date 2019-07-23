ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Британии объявили имя нового премьер-министра

14:15
  • вторник
  • 23 июля 2019

Тереза Мэй провела последнюю на посту премьера Британии встречу правительства

Новый премьер Великобритании Борис Джонсон. Такое решение приняли консерваторы по итогам внутрипартийного голосования. Кроме того, бывший министр иностранных дел возглавит правящую партию. А уже в среду королева примет отставку Терезы Мей и попросит нового главу правительства сформировать кабинет, передает "ТВ Центр".

Борис Джонсон: серийный лжец британской дипломатии
Мэй защитила британского посла от нападок Трампа
Захарова предложила вручить расплакавшейся Мэй "Оскар"

Напомним, за кресло премьера боролись министр иностранных дел Джереми Хант и бывший руководитель ведомства Борис Джонсон. Серьезных отличий в политическом курсе у них не было. Особенно по "Брекзиту" - это главное, чем предстоит заняться новому премьеру после вступления в должность.

Парламент выступает против согласованных с Брюсселем условий выхода и одновременно против "развода" без сделки. ЕС же отказывается вести новые переговоры.

Читайте также:
Главное сегодня
Борис Джонсон
Борис Джонсон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.