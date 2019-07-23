В Британии объявили имя нового премьер-министра

Тереза Мэй провела последнюю на посту премьера Британии встречу правительства

Новый премьер Великобритании Борис Джонсон. Такое решение приняли консерваторы по итогам внутрипартийного голосования. Кроме того, бывший министр иностранных дел возглавит правящую партию. А уже в среду королева примет отставку Терезы Мей и попросит нового главу правительства сформировать кабинет, передает "ТВ Центр".

Напомним, за кресло премьера боролись министр иностранных дел Джереми Хант и бывший руководитель ведомства Борис Джонсон. Серьезных отличий в политическом курсе у них не было. Особенно по "Брекзиту" - это главное, чем предстоит заняться новому премьеру после вступления в должность.

Парламент выступает против согласованных с Брюсселем условий выхода и одновременно против "развода" без сделки. ЕС же отказывается вести новые переговоры.