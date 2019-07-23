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Черная икра в России серьезно подешевела

14:44
  • вторник
  • 23 июля 2019

Причина в увеличении предложения и росте импорта китайской продукции

За последние восемь лет черная икра в России стала дешевле почти в 2,5 раза. На снижение стоимости продукции могло повлиять развитие аквакультурного производства.

В прошлом году было произведено 43,9 тонны осетровой икры. Из них менее 8%, или 7,8 тонн, было отдано на экспорт. При этом, как рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, средняя оптовая цена на икру была в пределах 42 тысяч рублей за килограмм, что почти в 2,5 раза меньше, чем в 2010 году.

Зверев добавил, что на ценообразование влияет порода рыбы, а также способ добычи икры. Так, в 2010-м основной объем производства приходился на самую дорогую икру белуги. По его словам, самым главным фактором, из-за которого черная икра подешевела, является увеличение предложения и рост импорта китайской продукции, сообщает РИА Новости.

В прошлом году Росстандарт утвердил четыре новых ГОСТа для гречки, риса, сливочного масла, а также красной икры. В них предусмотрены более жесткие требования к продуктам.

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