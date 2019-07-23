Новые подробности трагедии в палаточном лагере под Хабаровском

Число погибших возросло до четырех

Следственный комитет задержал двух человек после пожара в палаточном лагере под Хабаровском.

Речь идет об учредителе и директоре ООО "Экстрим Сервис" Виталии Бурлакове и директоре лагеря "Холдоми" Максиме Кузнецове. Возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Расследование будет вести центральный аппарат СКР.

Назначены судебно-медицинские, пожарно-техническая экспертизы. Следователи также намерены проверить работу надзорных органов, которые обязаны были обеспечить безопасное проживание детей.

По последним данным, погибли четыре ребенка: одна девочка скончалась на месте от ожогов, еще трое – в реанимации, в том числе 10-летний мальчик, который спасал детей из горящих палаток. Госпитализированы семь человек – трое детей и четверо взрослых.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать возгорание электронагревателя или сушащихся на нем вещей, пишет агентство URA.RU. Одна из девочек рассказала, что в палатках стояли батареи, похожие на те, которые обычно устанавливают в квартирах.

Прошлой ночью в палаточном детском лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел пожар. Из 26 палаток 20 сгорели дотла, от них остались только обгорелые каркасы кроватей. В общей сложности огонь охватил 240 квадратных метров.

В лагере проживали 189 детей, четверо из них погибли, еще семеро пострадали. В Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.