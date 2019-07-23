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Жалуетесь на дождь в Москве? В Магаданской области выпал снег (видео)

15:05
  • вторник
  • 23 июля 2019

Такая погода нетипична для этих мест в июле

Обильный снегопад прошел в Магаданской области. Он выпал в Омсукчанском, Сусуманском и Ягоднинском округах.

Снежный покров все еще сохраняется на перевалах на трассах региона. При этом представитель регионального Гидрометцентра подчеркнул, что такая погода необычна для июля даже на Колыме, сообщает РИА Новости. Недавно в этих местах фиксировали тридцатиградусную жару.

При этом снег скоро должен растаять. Обычно первые снегопады на Колыме фиксируют в середине-конце августа, но сейчас их принес холодный циклон.

Видеозапись происходящего опубликована в Instagram одного из местных жителей. "Жалуетесь в Москве на дождь? А как вам такой июль???", - говорится в подписи к видео.

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