Собчак и Богомолов показали нежность на людях

Слухи об их отношениях подтвердились

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала видео в Instagram, которым подтвердила слухи о своем романе с режиссером Константином Богомоловым.

На этом видео Собчак и Богомолов прогуливаются по улице заграничного города под щебет птиц. Телеведущая, счастливо улыбаясь, прильнула к режиссеру и поцеловала его в щеку.

Вместо подписи к видео она использовала отрывок из песни "Маленькая страна" Наташи Королевой: "Есть за горами, за лесами маленькая страна, Там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна".

Примечательны также хештеги, которые поставила журналистка: #мояжарптица, #поймалазахвост, #сднемрождения, #стихиолюбви. 23 июля Богомолову исполнилось 44 года.

Напомним, в 2013 году Ксения Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана. Через два года у них родился сын Платон. В конце 2018 году появились слухи о расставании пары. СМИ сообщили, что Собчак встречается с Богомоловым. Недавно стало известно, что Виторган закрутил роман с актрисой Нино Нинидзе.