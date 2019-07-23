В США назвали лучший фильм десятилетия

Российские фильмы в топ-100 не вошли

Американское издание Indie Wire составило рейтинг 100 лучших фильмов за последнее десятилетие.

Первое место досталось картине "Лунный свет" режиссера Барри Дженкинса, которая завоевала три "Оскара".

Следом идут "Побудь в моей шкуре" Джонатана Глейзера, "Копия верна" Аббаса Киаростами. На четвертом месте оказались сразу две картины Джошуа Оппенхаймера — "Акт убийства" и "Взгляд тишины".

Пятую сточку занял фильм "Внутри Льюина Дэвиса" братьев Коэнов, шестую – "Корпорация "Святые моторы" Леоса Каракса, седьмую – "Кэрол" Тодда Хейнса, восьмую – "Мастер" Пола Томаса Андерсона, девятую – "Безумный Макс: Дорога ярости" Джорджа Миллера.

Замыкает топ-10 картина "Леди Берд" режиссера Греты Гервиг. С полным списком IndieWire можно ознакомиться здесь.