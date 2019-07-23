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Казахстанский мальчик сфотографировался с Роналду и угодил в полицию

15:22
  • вторник
  • 23 июля 2019

В Сингапуре очень строгие законы

В Сингапуре произошел инцидент во время футбольного матча Международного кубка чемпионов между туринским "Ювентусом" и лондонским "Тоттенхэмом". В какой-то момент к главной звезде итальянской команды Криштиану Роналду прорвался юный болельщик.

Им оказался 14-летний подросток из Казахстана Ахмад Ержанов. Причем, подойти к своему кумиру ему помог главный тренер туринцев Маурицио Сарри.

Роналду не стал отгонять незваного гостя, а вместо этого усадил его на скамейку запасных, позволив досмотреть игру и сфотографировался с ним, передает "Казинформ".

Сам мальчик приехал на предсезонный турнир вместе с отцом. Тем не менее, расплата за счастье могла наступить после матча. Его вместе с папой забрали в полицию. Юному нарушителю грозил серьезный штраф. Однако в дело в мешался казахстанский консул. Он помог семье добиться легкого наказания в виде предупреждения.

Между тем "Ювентус" проиграл тот матч. Тем не менее, мальчик должен навсегда запомнить эту игру.

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