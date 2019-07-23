Памфилова заявила, что никакие митинги не повлияют на ее решения

Предложение зарегистрировать для участия в выборах депутатов Мосгордумы всех кандидатов она назвала нереальным

Несанкционированные митинги не могут повлиять на решение ЦИК относительно выборов депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, передает ТВЦ.RU.

Она подчеркнула, что ЦИК – правоприменительный, а не политический орган, который обеспечивает контроль за тем, чтобы действующее законодательство четко исполнялось комиссиями. "Я сейчас про ваше предложение всех зарегистрировать. Это нереально", - сказала Памфилова в ходе встречи с независимыми кандидатами.

Для участия в выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Всего в качестве претендентов выдвигались 426 человек. До окружных избирательных комиссий дошли 290, остальные с выборов снялись.

Выборы депутатов Мосгордумы пройдут 8 сентября 2019 года с использованием экспериментального дистанционного электронного голосования.

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