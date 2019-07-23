Медведева возмутило заявление губернатора о трагедии под Хабаровском

Ранее Сергей Фургал нелепо оправдался после смертельного пожара в палаточном лагере
Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Недовольство председателя правительства России вызвало заявление чиновника о том, что местные власти не знали о существовании палаточного лагеря, который сгорел накануне.
"Смотрю, губернатор Хабаровского края Фургал сказал: "Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный. Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора?" - возмутился Медведев на заседании с вице-премьерами. Видео со встречи публикует ТВЦ.RU.
Премьер подчеркнул, что если о существовании лагеря никто не знал, то местные чиновники "плохо исполняют свои обязанности". В противном случае встает вопрос, почему его разрешили. Медведев поручил разобраться с данным вопросом и доложить об итогах.
Фотографии: последствия пожара в палаточном лагере под Хабаровском
Пожар в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае произошел накануне вечером. Трагедия унесла жизни четырех детей. По одной из версий, причиной возгорания стала неисправность обогревателя.
Местные власти заявили, что лагерь был частным и существовал без необходимых разрешений, поскольку о его создании чиновники не были уведомлены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Директор лагеря задержан.
Видео: Медведев призвал разобраться в трагедии под Хабаровском