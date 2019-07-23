"Мисс Москву" Воеводину уличили в изменах экс-королю Малайзии

Отцом двухмесячного Леона может быть другой мужчина
Развод "Мисс Москвы-2015" Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии Мухаммада V обрастает новыми подробностями.
Адвокат бывшего монарха подтвердил развод пары и намекнул на неверность русской модели. Возможно, рожденный в мае ребенок был зачат другим мужчиной, пишет агентство URA.RU.
"Нет никаких объективных причин считать, что Мухаммад — биологический отец сына Оксаны. От лица Его Величества мы просим уважать его частную жизнь", - отметил сингапурский правозащитник Ко Тиен Хуа.
Адвокат подчеркнул, что развод между Воеводиной и Мухаммедом был безотзывным, т.е. самым строгим в исламе. О расторжении брака модели сообщили через ее представителей.
На прошлой неделе малазийские СМИ распространили информацию, что Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина и экс-король Малайзии Мухаммад V развелись, несмотря на то, что два месяца назад у них родился первенец – сын Леон.
Друзья Оксаны поспешили подтвердить слухи о разводе и рассказать, что Оксана вернулась в Россию и теперь живет со своей Мамой в Москве за счет Мухаммада.
Однако адвокат девушки утверждает, что не видел никаких документов о разводе, а Шариатский суда Сингапура подтвердил, что записи о подаче документов на развод нет.
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