Хоккеист Соколов не поверил, что его младший сын - убийца

Спортсмен нанял ему нескольких адвокатов

Бывший хоккеист российской сборной Максим Соколов нанял нескольких адвокатов своему младшему сыну Арсению, которого подозревают в убийстве матери Ирины Соколовой.

Отец не верит, что его 15-летний сын мог пойти на такое преступление, пишет Sport24.ru.

Максим Соколов-младший, получивший серьезные травмы, уже выписан из реанимации, следователи провели с ним беседу, однако он не смог ничего рассказать о дне убийства, поскольку ничего не помнит.

Страшная трагедия произошла 13 июня в поселке Новая Романовка Ленинградской области. В доме хоккеиста Максима Соколова нашли убитой его 45-летнюю жену Ирину. Рядом с ней лежал тяжело раненый старший сын спортсмена Максим. Изначально именно его считали подозреваемым в убийстве и попытке суицида. Однако затем подозрения пали на Арсения. Кто из братьев виноват – предстоит разобраться следствию.

Видео: кадры с места убийства жены хоккеиста Максима Соколова