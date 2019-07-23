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Полина Гагарина выставила покусанную дочь на всеобщее обозрение

16:53
  • вторник
  • 23 июля 2019

Дочь певицы рассказала о мучениях

Певица Полина Гагарина опубликовала милое видео с прогулки со своей дочерью Мией. Кадры появились в Instagram артистки.

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Двухлетняя Мия на видео жалуется маме на комаров. "Кто тебя покусал?" – спрашивает Гагарина. "Комары какие-то противные", – отвечает ей дочь.

Девочка призналась, что насекомые совсем ее измучили. "Ах, они… Мы их поругаем?.. Что с ними будем делать?" - поинтересовалась певица. "Ничего я не буду делать", - заявила расстроенная Мия.

Как напоминают Дни.ру, у Гагариной также подрастает сын Андрей. "Андрей обожает сестру, а она его… бьет. Если Мие что-то не нравится, она подходит и дает в глаз", – рассказывала ранее Гагарина об отношениях между детьми.

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