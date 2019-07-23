Вертолет с россиянами рухнул в Италии

Двое погибли, один пропал без вести

У берегов Италии потерпел крушение вертолет Robinson R66, на борту которого находились россияне.

Транспортное средство рухнуло возле острова Горгона в провинции Ливорно. Оно направлялось с озера Комо в Олбию (Сардиния).

По данным итальянских СМИ, погибли мужчина и женщина. Предварительно, это пилот и пассажирка. Еще одного пассажира – 37-летнего россиянина – ищут.

Причины аварии пока неизвестны. Российские дипломаты готовят официальное заявление по поводу упавшего вертолета.