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В Москве пройдет благотворительная акция "Прекрасные глаза - каждому"

17:17
  • вторник
  • 23 июля 2019

Все желающие смогут получить бесплатные консультации по вопросам зрения

В Москве пройдет ежегодная международная благотворительная акция "Прекрасные глаза – каждому". Об этом сообщает ТВЦ.RU. Мероприятие состоится 8 августа, в день рождения академика Святослава Николаевича Фёдорова. Акцию организует "Фонд Святослава Фёдорова".

В этом году акция приурочена к 92-й годовщине со дня рождения выдающегося офтальмолога. В этот день ученики и последователи Святослава Фёдорова, работающие в государственных и частных клиниках Москвы, России, стран дальнего и ближнего зарубежья, проведут бесплатную диагностику и консультации по всему миру.

В Москве бесплатно проводится только диагностика глаз. При наличии направления из поликлиники в городские офтальмологические клиники операция проводится бесплатно, но оплачивается стоимость хрусталика.

В столице акция "Прекрасные глаза – каждому" будет проходить, начиная с 8 августа, в течение рабочего дня с 9:00 до 18:00, более чем в 25 офтальмологических учреждениях столицы. С полным списком и другими подробностями акции можно ознакомиться на сайте фонда.

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