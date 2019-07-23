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"Штормы и землетрясения": что ждать от нового британского премьера

18:07
  • вторник
  • 23 июля 2019

Эксперты прокомментировали назначение Бориса Джонсона

После избрания Бориса Джонсона премьер-министром британскую политику ждут "штормы и землетрясения". Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. Во вторник Джонсон получил большинство голосов на выборах нового главы консервативной партии Великобритании. Это означает, что бывший министр иностранных дел становится новым главой правительства, сменяя на этом посту Терезу Мэй.

После объявления результатов, на лице Бориса Джонсона, кажется, не дрогнул ни один мускул. В своей победе он однозначно не сомневался. 92 тысячи голосов против 46 с половиной тысяч у соперника - нынешнего главы МИД Джереми Ханта. Поражение тот принимает с достоинством - тут же спешит пожать руку и похлопать по плечу нового лидера тори. Выступая с речью, будущий премьер-министр озвучил свои приоритеты. Делал это в присущей ему эксцентричной манере: тыкал пальцами в аудиторию и подпрыгивал на месте.

"Мы придадим энергии стране, мы осуществим Brexit к 31 октября. Наша цель — нанести поражение и выйти из ЕС", - сказал Борис Джонсон.

Энтузиазм у нового премьера явно бьет через край. На чопорно закрытого англичанина он не похож - это отмечают не только эксперты, но и простые британцы. Известен эпатажный политик своими эксцентричными высказываниями, и, мягко говоря, странными поступками. А его непринужденные манеры и вовсе выглядят комично. Не удивительно, что сравнивают нового лидера консерваторов с американским президентом Дональдом Трампом. Похожи они не только внешней небрежностью и растрепанной прической. Вашингтон новый премьер-министр Великобритании устроил.

Подробности смотрите в репортаже Александры Сергомасовой.

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