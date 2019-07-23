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Собянин рассказал, какой будет площадь у Киевского вокзала

18:09
  • вторник
  • 23 июля 2019

Мэр Москвы осмотрел ход работ по комплексному благоустройству привокзальной площади

В Москве близятся к завершению работы по комплексному благоустройству территории Киевского вокзала. Всё должно быть готово уже к началу сентября, передает "ТВ Центр". Этот проект для столицы - один из самых масштабных в 2019 году. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, который во вторник побывал на стройплощадке.

Работы еще много - комфортную городскую среду создают в огромном квартале - здесь и пути железной дороги, и станции метро и набережная Москвы-реки, а кроме привокзальной площади, десятки улиц. В сутки тут проходят порядка 200 тысяч человек.

Ранее район уже частично благоустроили. Был отремонтирован сам Киевский вокзал. На следующем этапе реконструкции предполагается изменить схему движения транспорта. Привокзальная площадь превратится в пешеходную зону. Парковку для автомобилей перенесут - она расположится между Киевским сквером и Торговым центром "Европейский". По словам Сергея Собянина, работы по благоустройству будут проведены и на других привокзальных территориях столицы.

"Московские вокзалы являются одними из самых крупных транспортных объектов страны и так или иначе, всё что вокруг них происходит касается миллионов людей - как москвичей, так и гостей столицы.  Поэтому последовательно наводим порядок на вокзалах. Реконструируем, ремонтируем, благоустраиваем вокруг пространство. Делаем его более комфортным и безопасным. Конечно, очень важно позаботиться о жителях, которые находятся рядом, живут вокруг вокзала. Поэтому одновременно мы благоустраиваем 19 улиц и площадей, которые находятся в непосредственной близости с вокзалом и близлежащие кварталы.  Вся эта огромная работа будет закончена осенью этого года", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Видео: Собянин ознакомился с ходом благоустройства детского Черкизовского парка

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