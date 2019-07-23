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Опубликован перечень поручений Путина

18:11
  • вторник
  • 23 июля 2019

Стало известно, что президент потребовал от правительства

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Документы опубликованы на сайте Кремля. Одно из поручений, адресованных правительству - предложить изменения в законодательство, которые обеспечили бы охрану окружающей среды, а также учет мнения населения и соблюдения процедур общественного контроля при строительстве объектов размещения бытовых отходов.

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