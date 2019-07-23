Что жители Архангельска говорят о мусорном коллапсе в регионе

Отписки местных властей горожан уже раздражают

Вопросы учета мнения местных жителей при строительстве мусорных полигонов Владимир Путин поднимал в связи с планами по размещению одного из подобных объектов в Архангельской области. Проблема утилизации твердых бытовых отходов сейчас стоит остро во многих регионах страны, в том числе и в столице Поморья.

- Беспредел! Просто беспредел! Нас за свиней держат!

С трудом избегая крепких выражений, Анна характеризует состояние двора. Уже месяц площадку вокруг контейнеров не чистят, а пакеты с мусором и прочий хлам не вывозят на полигон. Местные жители задыхаются от запаха нечистот.

"А была жара-то тут такая 28 градусов! Это вообще невозможно! Раньше такого безобразия вообще не было!" – заявила Галина Красавина.

На улице Гагарина в центре Архангельска еще весной стояли мусорные контейнеры. Но внезапно исчезли. С тех пор люди вынуждены оставлять пакеты с отходами прямо на земле.

Подробности смотрите в репортаже Егора Киселева.

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